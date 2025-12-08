Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İstanbul için ‘sarı’ kodlu uyarısının ardından dün gece başlayan sağanak, trafikte aksamalara neden oldu. Yollarda biriken su nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yağışa hazırlıksız yakalanan İstanbullular ise şemsiyeleriyle yürümekte zorlandı.

BARAJLARDA SON DURUM NE?

İstanbul’da pazar günü etkili olan sağanak yağış, Cumartesi gecesinden Pazartesi gününe kadar kentin su kaynaklarında artış sağladı. Yağışların ardından en çok merak edilen konuların başında baraj doluluk oranları geldi.

İSKİ tarafından açıklanan verilere göre, son yağışlar barajlardaki doluluk seviyesini yüzde 0.54 puan artırdı. Böylece oran, önceki gün yüzde 17.12 iken dün itibarıyla yüzde 17.66’ya yükseldi. Doluluk oranları artışa rağmen hâlâ yüzde 20 seviyesinin altında bulunuyor.

EN ÇOK YAĞIŞ SARIYER'E DÜŞTÜ

Meteorolojik verilere göre, 7 Aralık saat 06.00'da yapılan ölçümlerde son 24 saatte İstanbul’da en fazla yağışın metrekareye 50.8 kilogram ile Sarıyer’e düştüğü öğrenildi. Sarıyer’i 33.5 kilogram ile Beykoz, 32.2 kilogram ile Üsküdar izledi. İstanbul Havalimanı bölgesinde 30.2 kilogram, Bakırköy’de 29.2 kilogram, Ümraniye ve Üsküdar’da ise 23 kilogram yağış kaydedildi.

17 saatlik yağmurun etkisi barajlarda beklenen artışı sağlamadı. Terkos Barajı'nda metrekareye 22.2 kilogram, Ömerli Barajı’na ise 5.1 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Kentte en az yağış alan ilçeler ise metrekareye 2.8 kilogram ile Pendik ve 1.3 kilogram ile Tuzla oldu.

İSKİ GENEL MÜDÜRÜ ACİL ÇAĞRI YAPTI

İstanbul’daki barajların doluluk oranı yüzde 18’in altına düşerken İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, "İstanbul geneli su tüketimimiz artarak devam ediyor. Yıllara göre Ocak-Kasım ayları arası günlük tüketim miktarlarına bakıldığında geçen yıla göre yüzde 1,55 oranında artış söz konusu. Sürdürülebilir bir su yönetimi için suyumuzu tasarruflu kullanmak durumundayız. Bölgemizdeki kuraklık Aralık ayı gelmesine rağmen geçmiş değil. Geleceğimiz için lütfen bireysel su tüketimimizi en az yüzde 10 azaltalım" çağrısı yaptı.