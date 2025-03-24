Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından TEM Otoyolu’nda 26 Şubat’ta başlatılan gişe düzenleme çalışması, İstanbul trafiğini içinden çıkılmaz bir hale soktu.

'BİRKAÇ GÜN SÜRECEKTİ, BİR AYI GEÇTİ'

Karar'da yer alan habere göre kısa sürede bitirileceği söylenen proje, bir aydan fazla süredir tamamlanamadı. Özellikle iftar vaktinde yoğunlaşan trafik, sürücülerin sabrını taşırdı. Bahçeşehir’den Hasdal’a kadar uzanan kilometrelerce kuyruk, “buna da şükür” dedirten cinsten.

TEM Otoyolu’nun Avcılar bölgesindeki gişe çalışması, akşam saatlerinde trafiği tamamen kilitleyip kaosa çevirdi. Evlerine ulaşmaya çalışan binlerce kişi, iftarını arabalarında açmak zorunda kaldı. Trafik, Avcılar’dan Ispartakule ve Tahtakale’ye kadar yayılırken, sürücüler hem sosyal medyada hem de yerel yöneticilere öfkelerini dile getirdi.

'TÜM ANA YOLLARI TIKIYOR'

26 Şubat’ta başlayan ve birkaç gün içinde biteceği vaat edilen çalışma, bir ayı aşkın süredir ilerleme kaydetmedi. Bu durum, halk arasında ciddi rahatsızlık yarattı. Trafik uzmanları, böylesi bir çalışmanın bu kadar uzamasının teknik bir meseleden ziyade yönetimsel bir başarısızlık olduğunu vurguluyor.

Karayolları İstanbul Müdürlüğü’nde yaşanan yönetim değişikliği sonrası, önceki dönemde planlanan ve Avcılar gişesi ile Bahçeşehir-Esentepe çıkışını ayırarak trafiği rahatlatmayı hedefleyen projenin rafa kaldırıldığı ortaya çıktı. Şimdiki trafik kaosunun temel nedenlerinden biri, iki yoğun çıkışın tek bir noktadan geçmek zorunda kalması. Bu da sadece gişeleri değil, bölgedeki tüm ana yolları tıkıyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA YOK

Saatlerce trafikte kalan sürücüler, “Eve ulaşmak bile hayal oldu” diyerek isyan bayrağını çekti. Sosyal medyada “gişe çilesi” başlığıyla paylaşılan videolarda, birçok kişinin iftarını araçlarında yaptığı görüntülendi.

Ne Ulaştırma Bakanlığı ne de Karayolları Genel Müdürlüğü’nden şu ana kadar tatmin edici bir açıklama geldi. Vatandaşlar, çalışmanın neden uzadığını ve önceki projelerin neden iptal edildiğini sorgulamaya devam ediyor.