Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesindeki Kartalkaya Otel Yangınını Araştırma Komisyonu'na sunum yapan uzman akademisyenler, yangın güvenliği konusundaki eksiklere dikkat çekerek, Türkiye’de dünya standartlarına uygun bir ulusal yangın veri sistemi kurulması gerektiğini belirtti.

Akademisyenler, özellikle İstanbul’un hem deprem hem de yangın riski açısından kritik bir konumda bulunduğuna işaret etti. Sunumda, "Olası 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem sonrasında İstanbul’u ikinci bir felaket olarak yangınlar vuracak" ifadesi yer aldı.

"500 DOĞAL GAZ KUTUSU AYNI ANDA ALEV ALABİLİR"

Sunumda, olası büyük bir depremde İstanbul’daki 500 doğalgaz servis kutusunun aynı anda yangın çıkarma ihtimaline dikkat çekildi.

Akademisyenler, sadece konutların değil, otellerin, tarihi yapıların ve sanayi tesislerinin de yangın açısından büyük risk altında olduğunu ve yangınların ekonomik kayıpları artırdığına dikkat çekti.