İstanbul'da haftanın üçüncü iş gününde etkisini sürdüren sağanak yağış, sabahın erken saatlerinde işe ve okula gidiş trafiğiyle birleşince ana arterlerde tam anlamıyla kilitlenmeye yol açtı. İki yakanın bağlantı noktalarında araçlar adım adım ilerlerken, trafik yoğunluğu kritik seviyelere ulaştı.

Günün ilk saatlerinden itibaren kentin ana arterleri olan D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve köprü bağlantılarında uzun araç kuyrukları oluştu.

ANADOLU YAKASI'NDA YÜZDE 89 SEVİYESİ GÖRÜLDÜ

Özellikle Anadolu Yakası'nda trafik akışı adeta durma noktasına geldi.

D-100 kara yolunda: Göztepe ile Kozyatağı arasındaki bölümde trafik her iki istikamette de kilitlendi. Maltepe-Kartal ve Pendik-Tuzla kesimlerinde de yer yer yoğun kuyruklar oluştu.

TEM Otoyolu'nda: Edirne istikametinde Sancaktepe'de başlayan araç kuyruğu Ataşehir'e kadar uzandı; Ankara yönünde ise Ferhatpaşa'dan Sultanbeyli'ye kadar trafik güçlükle aktı.

Şile Otoyolu'nda: Üsküdar istikametinde Ihlamurkuyu mevkisinden başlayan yavaşlama 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar sürdü.

Köprü geçişlerinde: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne geçiş kuyruğu Kozyatağı'ndan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne katılım yoğunluğu ise Ataşehir'den itibaren başladı.

AVRUPA YAKASI'NDA DA KRİTİK NOKTALAR TIKANDI

Avrupa Yakası'nda da sabah saatlerinde benzer manzaralar yaşandı. D-100 kara yolu Ankara istikametinde Beylikdüzü ile Bakırköy ve Zeytinburnu ile Şişli aksında sürücüler santim santim ilerleyebildi. TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde ise Gaziosmanpaşa ile Kağıthane arasında araç akışı belirgin şekilde yavaşladı.

TOPLU TAŞIMADA İNSAN SELİ

Yollardaki kilitlenmeyle birlikte özel araçları yerine toplu taşımayı tercih eden vatandaşlar, metro, metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluğa neden oldu. Turnikeler ve peronlarda bekleyen kalabalıklar dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 78 seviyesine tırmandı. Bu oran Avrupa Yakası'nda yüzde 71, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 89 olarak ölçüldü. Ekipler kritik kavşaklarda trafiğin açılması için yönlendirmelerini sürdürüyor.