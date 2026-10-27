Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son dakika hava tahminlerinin ardından beklenen şiddetli sağanak yağış, İstanbul genelinde sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Şiddetini artıran yağış, hem sürücülere hem de vatandaşlara zor anlar yaşattı. İBB'niB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, mega kentte yoğunluk yüzde 80'e ulaştı.

CADDE VE SOKAKLAR SUYLA DOLDU, SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Sabah mesai saatiyle birlikte bastıran yağış nedeniyle Bayrampaşa TEM Otoyolu bağlantı noktalarında ve Ataşehir'deki pek çok cadde ile sokakta derin su birikintileri oluştu. Göle dönen yollarda araçlar güçlükle ilerlerken, kentin birçok noktasında araç kuyrukları uzadı.

İBB'DEN ACİL DUYURU: D-100 TUZLA-PENDİK YÖNÜ KAPANDI

Olumsuz hava koşullarının en çok vurduğu noktalardan biri de D-100 Karayolu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetimi Merkezi'nden yapılan acil bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"D-100 Tuzla - Pendik yönü, olumsuz hava koşulları ve su baskınları nedeniyle hem ana yol hem de yan yol olarak ulaşıma kapatılmıştır. Trafik akışı alternatif güzergah olan Aydınlı Yolu Caddesi'ne yönlendirilmektedir. Bölgede yoğun trafik oluşmuş durumdadır."

Yetkililer, sağanağın gün boyunca aralıklarla etkisini sürdürmesinin beklendiğini bildirirken, sürücülerin su birikintilerine karşı dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça kapalı güzergahları kullanmamaları çağrısında bulundu.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80

Sağanağın İstanbul'u vurmasının ardından kentte trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.