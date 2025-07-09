İstanbul’da hafta boyunca yapılan sıcak hava uyarılarının ardından kent genelinde bugün termometreler 35 derecenin üzerine çıktı. Öğle saatlerinde bazı ilçelerde sıcaklık 39 dereceye kadar yükselirken, serinlemek isteyen vatandaşlar sahil ve plajlara akın etti.

Saat 13.20 itibarıyla Tuzla ve Çekmeköy'de sıcaklık 39 dereceye ulaşırken, Şile’de 38, Eyüpsultan, Kartal, Sarıyer ve Ümraniye’de 37 derece olarak ölçüldü.

Sıcak havadan bunalan İstanbullular, denize girerek ya da sahillerde yürüyüş yaparak serinlemeye çalıştı. Özellikle Küçükçekmece Menekşe Plajı, Büyükçekmece Sahili ve Bebek sahil şeridinde yoğunluk gözlendi.

Küçükçekmece’de denize gelen Hasan Çelik, “Sıcaklardan dolayı denize geldim. Deniz çok güzel. Halkımız biraz temiz baksa daha da güzel olurdu,” dedi. 13 yaşındaki Berat Karakuş ise arkadaşlarıyla denize girerek hem serinlediklerini hem de eğlendiklerini ifade etti.

Sarayburnu, Üsküdar ve Beşiktaş gibi sahil bölgelerinde hem yürüyüş yapanlar hem de piknik yapanlar dikkat çekti. Boğaz kıyısında denize girenler kadar gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih edenler de vardı.

Millet bahçeleri ve şehir parkları ise sahillere kıyasla daha sakindi. Trafikte seyreden bazı araçlarda ise sıcaklık 40 dereceye kadar çıktı.