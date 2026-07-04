İstanbul’u sağanak yağmur vurdu. Şiddetli yağış kentin bazı noktalarında hayatı olumsuz etkiledi. Zincirlikuyu alt geçidini su basarken otomobiller mahsur kaldı, yayalar neye uğradığını şaşırdı.

Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar yağıştan en çok etkilenen ilçeler olurken harem sahil yolu su altında kaldı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Üsküdar sahaflar çarşısında ise su dükkanlara kadar girdi. Beşiktaş Ihlamurdere Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın sel suyuna kapılmak üzereyken çevredekilerin dikkati sayesinde son anda kurtarıldı.

Kağıthane’de kanalizasyon borusunun patlamasıyla caddeler suyla doldu, semt pazarında esnaf tezgahlarını korumak için yağmurla mücadele etti. Esenler ve Sultangazi’de araçlar su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Beyoğlu’nda bulunan Meclis-i Mebusan Caddesi göle döndü.

Karaköy yeraltı çarşısında dükkanları su bastı. Yerli ve yabancı turistler yağmura hazırlıksız yakalanırken esnaf dükkanlarına dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Şişli’de kuvvetli rüzgarda devrilen iki ağaç park halindeki otomobillerin üzerine düştü. Can kaybı yaşanmazken araçlarda hasar oluştu.

Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir, konuya ilişkin Sözcü TV’ye değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, “‘İstanbul’da yağış yavaş yavaş azaldı ve gitti’ diyebiliriz. Bu sistemin bu kadar kuvvetli olmasının sebebi havanın çok sıcak olması ve kuzeyden gelen serin havanın birleşmesi. Bu durum atmosferde güçlü bir kararsızlık oluşturdu. Serin havayla sıcak havanın çok hızlı bir şekilde yer değiştirmesiyle su damlacıkların büyüyerek hızlı bir şekilde düşmesi şeklinde kendini gösterdi. Balkanlar’dan gelen serin havayla güneydeki sıcak hava ve şehir üzerinde sıcak hava nemli hava hızla yükselince maalesef böyle bir sıkıntı oluyor. Bu sıkıntıyla bundan sonra da yine karşılaşacağız” dedi.

Özdemir, “İklim kriziyle birlikte hava sıcaklığının, ortalama hava sıcaklığının tüm dünyada 1.3 derece üzerinde bulunması tabii metropollerde bu, en az iki ve üç derece artışa neden olabiliyor. Şehir içerisindeki bu sıcaklık ve eğer yüksek basınç sırtı dediğimiz yüksek basıncın da üzerinde etkili olması ve yavaş hareket etmesiyle aşırı sıcaklıkların işte ani serin havanın gelmesiyle birlikte bu sıkıntıları önümüzdeki günlerde veya aylarda yaşama ihtimaliniz yüksek” ifadelerini kullandı.