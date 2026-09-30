Oyuncu ve eski manken Tuba Ünsal, hayatında yeni bir sayfa açtı. Çocuklarıyla birlikte Paris'e yerleşen Ünsal, sosyal medya hesabından Fransa'nın başkentindeki günlerine dair fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
Paris pozlarını paylaşan Ünsal, gönderisine “Paris bence Beyza'nın dediği gibi insanı ya sever ya iter. Bence beni sevdi…” notunu düştü.
ÇOCUKLARIYLA PARİS'E YERLEŞTİ
Günaydın yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre Tuba Ünsal, Ekim 2024'ten bu yana birlikte olduğu sevgilisi Emir Ulusoy ile yollarını ayırdı.
Ünsal'ın İstanbul'dan ayrılarak çocuklarıyla birlikte Paris'e yerleşmesinde ise kızı Sare'nin eğitim hayatının etkili olduğu belirtildi.
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KIZI ÜNLÜ SANAT OKULUNA KABUL EDİLDİ
Ünsal'ın Murat Pilevneli'den olan kızı Sare, Paris'teki ünlü sanat okulu Lycée Molière'e kabul edildi.
Kızının eğitim hayatı için Paris'e taşınan Ünsal, oğlu Civan Mert'i de yanına aldı. Ünlü oyuncu böylece çocuklarıyla birlikte Fransa'da yeni bir hayat kurmaya başladı.
Ünsal'ın son paylaşımı da Paris'teki yeni yaşamından ilk izlenimleri ortaya koydu.
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