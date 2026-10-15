Oyuncu Aslıhan Gürbüz, 2023 yılında İstanbul'dan ayrılarak Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Mutlu Köyü'ne yerleşmişti.
Şehir hayatından uzaklaşan ve doğayla iç içe bir yaşamı tercih eden Gürbüz, zamanını bahçesiyle ilgilenerek ve tarım yaparak geçiriyor. Ünlü oyuncu, bu kez zeytin hasadından karelerle gündeme geldi.
ZEYTİNLERİNİ KENDİ ELLERİYLE TOPLADI
43 yaşındaki oyuncu, bahçesindeki zeytin ağaçlarının hasadı için kolları sıvadı. Ağaca tırmanarak dallardaki zeytinleri tek tek toplayan Gürbüz, hasat sürecinden anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Oyuncu, paylaşımına “Bu yıl zeytin yüzümü güldürdü” notunu düşerek bu yılki mahsulden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Günün Trend Haberleri
DOĞAYLA İÇ İÇE KAHVALTISINI DA İHMAL ETMEDİ
Zeytin hasadı sırasında doğanın tadını çıkarmayı da ihmal etmeyen Gürbüz, açık havada yaptığı kahvaltıdan kareler paylaştı. Oyuncunun arabasından yaptığı paylaşımda torpido üzerinde duran narlar da dikkat çekti.
İSTANBUL'U GERİDE BIRAKTI, KENDİNE YENİ BİR YAŞAM KURDU
Doğaya olan sevgisini sosyal medya paylaşımlarına da yansıtan Aslıhan Gürbüz, zaman zaman İstanbul'dan uzaklaşarak sakin bir yaşamı tercih ediyor. 2023'te Ayvalık'a yerleşen oyuncu, burada küçük çaplı tarımla ilgilenirken günlük yaşamını da doğayla iç içe sürdürüyor.
Gürbüz'ün zeytin hasadı paylaşımı, Ayvalık'taki yaşamından yeni bir kesiti takipçileriyle buluşturdu.
Ünlü oyuncunun topladığı zeytinleri satışa sunup sunmayacağı bilinmezken, kendi zeytinini ve zeytinyağını üretmenin hem ekonomik açıdan kazanç sağlaması hem de hasat sürecinin verdiği mutlulukla yüzünü güldürmesi bekleniyor.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.