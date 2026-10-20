İstanbul'u terk edip İzmir'e yerleşmişti
Güzel Köylü, Eve Düşen Yıldırım ve İçimdeki Fırtına gibi yapımlarla tanınan Gizem Karaca, bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.
2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile evlenen oyuncu, evliliğinin ardından İzmir'e yerleşti.
2025 YILINDA ANNE OLMUŞTU
Gizem Karaca ve Kemal Ekmekçi, Haziran 2025'te kızları Leyla Yaz'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
Annelik heyecanını sosyal medya paylaşımlarına da yansıtan oyuncu, zamanının büyük bölümünü eşi ve kızıyla geçiriyor.
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ÇEKİRDEK AİLE POZLARI BEĞENİ TOPLADI
Doğayla iç içe bir yaşamı tercih eden Karaca, eşi ve kızıyla objektif karşısına geçtiği samimi kareleri takipçileriyle paylaştı.
Ünlü oyuncunun çekirdek ailesiyle verdiği pozlar, sosyal medya kullanıcılarından ilgi gördü. İzmir Narlıdere'de bir mekanda çekilen pozlarının yanı sıra doğa pozları da beğeni topladı.
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