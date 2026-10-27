İstanbul’un kaosundan sıkılıp 10 yıl önce beyaz yakalı kariyerini bir gecede bırakıp Bodrum’un köyüne yerleşen 40 yaşındaki Müge Kızılırmak, kurduğu 40 dönümlük ekolojik çiftlikle bölge tarımına yeni bir soluk getirdi. Safrandan kekiğe, enginardan kimyasal ilaçsız çileğe kadar onlarca farklı mahsul yetiştiren bir çocuk annesi Kızılırmak, geliştirdiği sürdürülebilir üretim ve eğitim modeliyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödüle layık görüldü.

İSTANBUL’U TERK EDİP ORGANİK TARIMA BAŞLADI

Eski mesleği olan turizm tecrübesini agro-turizm (tarım turizmi) konseptiyle birleştiren Kızılırmak, açtığı restoranda misafirlerine taze ve organik ürün sunmak için kolları sıvadı. İhtiyaç duyduğu temiz gıdayı bulmakta zorlanınca çözümü kendi üretmekte bulan girişimci, kısa sürede restoran işletmeciliğini de bırakarak tüm enerjisini toprağa bıraktı. Yaklaşık 6 yıl önce Ortakent Mahallesi’nde 40 dönüm arazi üzerinde hayata geçirdiği çiftlikte safran, adaçayı, zeytin, çilek ve enginar gibi katma değeri yüksek bitkiler üretmeye başladı.

Çiftliğe gelenler sepetlerini alarak tarladan doğrudan hasat yapma fırsatı bulurken, üretilen tıbbi ve aromatik bitkiler ise distilasyon yöntemiyle işlenerek doğal kozmetik ve fitoterapi ürünlerine dönüştürülüp ihraç ediliyor.

“TEMİZ ÜRETİMİN KIYMETİNİ ANLADIM”

Hedefinin sadece mahsul almak olmadığını, toprağa saygılı nesiller yetiştirmek olduğunu belirten Müge Kızılırmak, "Kurumsal hayatı bırakıp tarlaya adım attığımda toprağın, suyun ve temiz üretimin kıymetini çok daha net gördüm. Bodrum’daki okullarla iş birliği yaparak 4 yaşından itibaren çocukları çiftliğimizde toprakla buluşturuyoruz. Buraya gelen bir bebek bile çileği dalından koparıp yıkamadan güvenle yiyebilmeli. Çocuklar gıdanın market rafından değil, doğanın kalbinden geldiğini görerek büyüsün istiyoruz” dedi.

BAKANLIKTAN ÜRETİM ÖDÜLÜ ALDI

Çiftlikte tek bir gram kimyasal tarım ilacı kullanmadıklarını vurgulayan Kızılırmak, "İlaç kullanmadığımız için operasyonumuz yoğun bir iş gücü gerektiriyor; döneme göre 50 kişiye kadar istihdam sağlıyoruz. En büyük gücümüz ise ürettiğimiz safranı ve tıbbi aromatik bitkileri kurutarak, yağını çıkararak katma değerli nihai ürüne çevirmemiz. Aracıyı devreden çıkardığımız bu modelle özellikle kadın çiftçilere ilham vermek ve para kazanmalarının önünü açmak istiyoruz. 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kapsamında bakanlıktan aldığımız safran üretim ödülü de bu emeğin en güzel tescili oldu” diye konuştu.