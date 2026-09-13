Nurgül Yeşilçay, şehir hayatını geride bırakıp sevgilisi Necati Kocabay’la birlikte Kuşadası’na bağlı Çınar Köyü’ne yerleşti. InStyle dergisine konuşan oyuncu, İstanbul’dan ayrılma kararının nedenlerini ve köy yaşamının kendisinde yarattığı değişimi anlattı.

“ATIN BENİ METROPOLDEN”

İstanbul’da yaşarken metropolün sunduğu imkanlardan yeterince yararlanmadığını fark ettiğini söyleyen Yeşilçay, şehir hayatının kendisine artık uygun olmadığını belirtti.

Oyuncu, “Metropolü metropol gibi yaşamadığımı fark ettim. Şehrin göbeğinde oturuyorum, üç ayda bir oyuna gidiyorum. Atın beni metropolden!” sözleriyle İstanbul’dan uzaklaşma nedenini anlattı.

Yeşilçay, gençlerin ise şehir hayatının sunduğu imkanlardan yararlanması gerektiğini belirterek konserlere gitmekten yeni açılan mekanları takip etmeye kadar birçok aktiviteyi örnek gösterdi.

“İSTANBUL’DA YEMEKLER ÇOK BOZULDU”

Şehirden ayrılma nedenleri arasında beslenme alışkanlıklarının da bulunduğunu belirten Yeşilçay, İstanbul’daki yaşam biçimine eleştiriler yöneltti.

“Öncelikle İstanbul’da yemekler çok bozuldu. Biz niye çer çöp yiyoruz?” diyen oyuncu, şehirlerin geçmişe göre daha az özgür olduğunu düşündüğünü de ifade etti.

“MÜTHİŞ ÇEVRECİ OLDUM”

Köye yerleştikten sonra doğaya bakışının daha da değiştiğini anlatan Nurgül Yeşilçay, sürdürülebilirlik ve tüketim alışkanlıkları üzerine düşünmeye başladığını söyledi.

Yeşilçay, “Doğayı zaten seviyordum ama orada iyice değiştim. Müthiş çevreci oldum” dedi.

Çok fazla çöp üretildiğine dikkat çeken oyuncu, doğanın kendini yenileyebildiğini ancak insanların tüketim alışkanlıklarının dünyaya zarar verdiğini savundu.

Moda ve alışveriş alışkanlıklarına da değinen Yeşilçay, “Moda haftada bir değişmez. Biz niye haftada bir yeni bir şeyler alıyoruz. Almamalıyız” ifadelerini kullandı.