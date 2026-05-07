Oyuncu Furkan Kızılay, Çocuklar Duymasın dizisindeki performansıyla hafızalara kazındı. Daha sonra Tutku Yılmaz ile evlenen Kızılay İstanbul'u terk etme kararı aldı.

SAPANCA'DAN EV ALDIK

İstanbul’un yoğun ve kaotik yaşamından uzaklaşmak için Sapanca’daki evlerine taşınma kararı aldı. Kızılay, Maslak’ta eşiyle birlikte görüntülendiği sırada yaptığı açıklamada, “İstanbul’dan biraz uzaklaşıp birbirimizle daha fazla vakit geçirmek istiyoruz. Daha sakin bir hayat fikri bize çok iyi geliyor. Sapanca’da aldığımız çiftlik de bu planın bir parçası” ifadelerini kullandı.

TADİLAT SÜRECİNE GİRDİ

Sapanca’daki evde kapsamlı bir tadilat sürecine giren çift, bu süreçte ailelerinden de fikir aldı. Evdeki tüm eşyaların taşınacağı ve İstanbul’daki eşyaların da yeni eve götürüleceği öğrenildi.

TADİLAT İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI

Veranda, mutfak ve dış cephe başta olmak üzere evde kapsamlı yenileme çalışmaları yapılacak. Tadilat için şimdiden yüksek maliyetler harcandığı da konuşuluyor.