İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağışlı hava ve meydana gelen trafik kazaları, haftanın ortasında sürücülere zor anlar yaşattı.

İBB HARİTASI YÜZDE 71'İ GÖSTERDİ

Sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan yollarda araçlar güçlükle ilerlerken, İBB Trafik Yoğunluk haritasına göre sabah saat 08.15 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 71 seviyesine ulaştı. Ana arterlerde ve köprü geçişlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

PENDİK TEM OTOYOLU'NDA TIR DEVRİLDİ

Trafiği kilitleyen bir diğer olumsuz haber ise Pendik Kurtköy mevkiinden geldi. TEM Otoyolu üzerinde seyir halinde olan bir TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza nedeniyle otoyolun ilgili şeritleri ulaşıma kapanırken, bölgede uzun araç kuyrukları meydana geldi.

Ekiplerin devrilen TIR'ı yoldan kaldırmak ve trafik akışını normale döndürmek için başlattığı çalışmalar devam ediyor.