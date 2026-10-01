AJet’in VF-1990 sefer sayılı Londra-İstanbul uçuşunda yolcu, uçuş sırasında yanında oturan kadın yolcuyu rahatsız etmeye başladı. Kadın yolcunun durumu kabin ekibine bildirmesi üzerine söz konusu yolcu uyarıldı.

KABİN MEMURU VE YOLCUYU ISIRDI

Ancak uyarılara rağmen davranışlarını sürdürdüğü belirtilen yolcu, bir süre sonra hem kabin memuruna hem de kadın yolcuya saldırarak ısırdı.

PİLOT POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

Yaşanan olayın ardından pilot, Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrolörü ile irtibata geçerek uçaktaki durumu bildirdi. Pilot ayrıca uçağın inişinin ardından polis ekiplerinin hazır bulunmasını istedi.

Uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı’na sorunsuz şekilde iniş yaparken, olay çıkaran yolcu polis ekiplerince gözaltına alındı.

AJET’TEN KARA LİSTE KARARI

AJet, olayın ardından yaptığı açıklamada saldırıya uğrayan kabin memuru ve yolcunun şikayetçi olduğunu belirtti.

Şirket açıklamasında, "Saldırıya uğrayan yolcumuz ve kabin memuru arkadaşımız saldırgandan şikayetçi olmuştur. Saldırgan yolcu, şirketimizin uçuş güvenliği politikası gereği kara listeye alınarak uçuşlarımızdan men edilmiştir" ifadelerine yer verildi.