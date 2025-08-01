Pegasus Havayolları’nın Sofya-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini gerçekleştiren yolcu uçağında, inişin ardından yaşanan kuralsızlık nedeniyle bazı yolculara polis müdahalesi geldi.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapan uçak, park pozisyonuna ilerlerken bazı yolcular emniyet kemeri ikaz ışıkları sönmeden ayağa kalktı. Kabin memurlarının uyarılarına rağmen yerlerine oturmayan ve taşkınlık çıkaran yolcular için kaptan pilot durumu polise bildirdi.
Uçak park ettikten sonra gelen polis ekipleri, ilgili yolculara “kural dışı yolcu” prosedürü uyguladı.
CEZA YOLDA
Yetkililer, uçak içinde kurallara uymayan yolcuların uçuş güvenliğini tehlikeye attığını belirterek, bu tür olaylara karşı sıfır tolerans politikası izleneceğini vurguladı.
Olayla ilgili adli süreç başlatıldı.