İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli fırtına hava trafiğinde de aksamalara neden oldu. Megakentte etkili olan fırtınaya seyir halindeyken gökyüzünde yakalanan bir yolcu uçağı, yolcularına ve mürettebatına korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalmaya başlayan uçak, şiddetli rüzgar ve türbülans nedeniyle piste inmekte güçlük çekti. Uçağın pilotu, havalimanına güvenli bir şekilde iniş yapabilmek için 3 kez denemede bulundu. Ancak fırtına nedeniyle pilot, her seferinde inişi pas geçerek yeniden havalanmak zorunda kaldı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle havada sürekli sarsılan ve piste 3 kez inemeyen uçakta bulunan yolcular, büyük bir korku ve panik yaşadı. Uçağın türbülansa girmesi ve inişin sürekli ertelenmesiyle birlikte kabin içinde endişe dolu dakikalar yaşandığı öğrenildi.