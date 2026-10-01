İSTANBUL ULAŞIM HİZMETLERİ VE ARAÇ KİRALAMA SAN.VE TİC.A.Ş.
DÜZELTME İLANI
İSTANBUL ULAŞIM HİZMETLERİ VE ARAÇ KİRALAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TİCARİ ÜRÜNLER MAL ALIMI ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 26’ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
|İhale kayıt numarası
|: 2026/1774795
|1-İdarenin
|a) Adresi
|: Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İDTM Blokları A3 Blok No:10/2 Bakırköy/İSTANBUL
|b) Telefon ve faks numarası
|: 02122403400
|c) Elektronik posta adresi
|: satinalma@ulasim.istanbul
|ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
|: ekap.kik.gov.tr
|2-Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı
|a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
|: 29.09.2026
|b) Gazete, İnternet Haber Sitesi adı ve tarihi (yayımlanmış ise)
|: Damga gazetesi, www.sozcu.com.tr / 27.09.2026
|3-Düzeltilen [madde/maddeler]
|: 3.2. Niteliği, türü ve miktarı :
Detayları Teknik Şartnamede Belirtilen 20 Kalem Ticari Ürün Alımı Metal Rozet , Bardak Altlığı , Damgalı Magnet , Çanta Askısı , Üçlü Kitap Ayracı , Anahtarlık Metal , Kanvans Bez Çanta , Gabardin Bez Çanta , Tişört , Outdoor Şapka Bucket , Kep Şapka , Mug Beyaz , Teneke Mum , Yağmurluk Bel Çantalı , Çelik Termos , Hatıra Parası , Puzzle Ahşap Yuvarlak , Termo Deri Defter , Roller Kallem , Tükenmez Kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
#ilangovtr Basın no ILN02559593