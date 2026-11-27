Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul, yaklaşık 16 milyonluk nüfusuyla birçok ülkeyi geride bırakıyor. Megakent, bağımsız bir devlet olarak kabul edilseydi dünya nüfus sıralamasında da dikkat çekici bir konumda yer alacaktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İstanbul'un nüfusu 2025 yılında 15 milyon 754 bin 53 kişiye ulaştı. Bu nüfusuyla İstanbul, dünyanın pek çok ülkesinden daha kalabalık bir yerleşim merkezi olma özelliği taşıyor.

DÜNYA SIRALAMASINDA 73. SIRADA YER ALACAKTI

İstanbul'un bağımsız bir ülke olduğu varsayımıyla yapılan nüfus karşılaştırmalarında megakentin dünyada yaklaşık 73. veya 74. sırada yer alabileceği hesaplanıyor. Yaklaşık 200 ülkenin bulunduğu dünya sıralamasında bu konum, İstanbul'un 130'dan fazla ülkeden daha fazla nüfusa sahip olacağı anlamına geliyor. Başka bir ifadeyle İstanbul, tek başına bir ülke olsaydı dünya genelindeki devletlerin önemli bir bölümünü nüfus bakımından geride bırakacaktı.

AVRUPA'NIN EN KALABALIK 11. ÜLKESİ OLACAKTI

İstanbul'un nüfusu Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında da dikkat çekici bir tablo ortaya çıkıyor. Megakent, bağımsız bir Avrupa ülkesi olarak kabul edilseydi kıtanın en kalabalık 11. ülkesi konumunda bulunacaktı.

Rusya, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, İspanya, Ukrayna, Polonya, Romanya ve Hollanda'nın ardından gelen İstanbul; Belçika, İsveç, Yunanistan ve Portekiz gibi ülkeleri nüfus bakımından geride bırakacaktı. Avusturya ve İsviçre de yaklaşık 16 milyonluk İstanbul nüfusunun altında kalacaktı.