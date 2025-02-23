Trendyol 1. Lig'de 26. hafta maçında Central Hospital Ümraniyespor sahasında Sakaryaspor'u ağırladı. Maç öncesi etkili olan kar yağışı ilk yarının oynanması için engel yaratmadı ancak ikinci yarı işler değişti.

Ümraniye'yi etkisi altına alan kar yağışı ikinci 45 dakikada çok yoğun bir şekilde etkisini arttırdı. Görüş açısının inanılmaz düştüğü sahada, hakem kaptanlarla görüştü ve bir süre daha oyunu devam ettirdi ancak sahada kalmak giderek zorlaştı.

Maçın 58. dakikasında maçın hakemi Davut Çelik, her iki takım oyuncularına “devam edelim mi diye sordu?” İki takım da oynama isteğini kendisine iletince, müsabakaya devam edildi. Ancak 10 dakika sonra hakem bir kez daha oyunu durdurdu ve maça devam etmenin sağlıklı olmayacağı görüşüne vararak içeriye girdi.

Hakem soyunma odasının yolunu tutunca 73. dakikada takımlar da soyunma odasına gitti. Ümraniyespor-Sakaryaspor maçında sahada 5 santime yakın kar oluştuğu ifade edildi. Sahada kar temizleme çalışmaları başladı ve yeşil zemine kar temizleme araçları çıkarıldı.

TFF yetkilileri ve iki takım ile konuşarak maça devam edilme kararı alındı. Saha çizgileri temizlendi ve 67. dakikadan itibaren maç yeniden başladı. Mücadelede gol sesi henüz yok.