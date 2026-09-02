İstanbul Ümraniye Şile Otoyolu’nda gece yarısı meydana gelen zincirleme kaza, yolda uzun süreli trafik aksamalarına neden oldu. Olay, saat 00.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi mevkisinde yaşandı. Çekmeköy istikametine giden cip ile 3 otomobilin karışmasıyla oluşan kazada 3 kişi yaralandı. SÜRÜCÜ KAÇTIĞİ BELİRLENDİ Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kaza yapan aracı kontrol ederken polis ekipleri de güvenlik önlemleri aldı. Yapılan ilk incelemelerde, kazadan sonra aracın sürücüsünün olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk yardımı yaptıktan sonra onları ambulanslarla yakın hastanelere kaldırdı. Kazaya karışan aracın yoldan alınmasının ardından trafik normale döndü. Polis, kaçan sürücünün yakalanması ve kaza ile ilgili inceleme sürecini başlattı.

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