BEDAŞ'tan İstanbullulara elektrik kesintisi uyarısı geldi. Şirketin yapılanmasına göre 18 ilçede belirli aralıkta elektrik kesintisi yaşanacak. İşte o ilçeler;
BEDAŞ'tan İstanbullulara elektrik kesintisi uyarısı geldi. Şirketin yapılanmasına göre 18 ilçede belirli aralıkta elektrik kesintisi yaşanacak. İşte o ilçeler;
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