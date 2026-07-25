İstanbul Beykoz'a bağlı Riva’da uzun yıllardır hukuki anlaşmazlıklar nedeniyle atıl kalan ve süreç içerisinde kapıları ile pencereleri sökülerek talan edilen 186 odalı tarihi otelin yıkımına başlandı.

Riva'da 186 odalı otel, bir dönem A Milli Futbol Takımı'nın kamp tesisi olarak kullanıldı. 2009 yılında işletme hakkı özel sektöre devredilen otel, daha sonra Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca satış ve işletme hakkı ihalesine çıkarıldı. 2017 yılında başlayan ihale süreçlerin tamamlanamaması nedeniyle faaliyetini durduran tesis, 9 yıl boyunca atıl durumda kaldı. Güvenlik riski oluşturduğu belirtilerek gelen şikâyetler üzerine otel, Beykoz Belediyesi ekipleri tarafından iş makineleriyle yıkılmaya başlandı. Çevrede güvenlik önlemlerinin alındığı yıkım süreci havadan görüntülendi.

Yıkım çalışmalarını ilişkin açıklama yapan ve kısa bir süre önce CHP'den AK Parti'ye geçen Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, sahipsiz kalan metruk binanın çevre için ciddi riskler taşıdığını belirtti.

Otelin yerine Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle alana uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yapabilecek modern bir gençlik kampı yapılacağı belirtildi.