İstanbul'da bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle Avrupa Yakası'ndaki çok sayıda ilçede planlı elektrik kesintileri uygulanacak. BEDAŞ'ın duyurusuna göre 21 Eylül Pazartesi ve 22 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında bazı bölgelerde elektrik kesintisi 9 saate kadar sürecek.

İstanbul'da yeni haftayla birlikte uygulanacak planlı elektrik kesintilerinin programı belli oldu. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Avrupa Yakası'nda gerçekleştirilecek bakım, onarım ve altyapı çalışmaları nedeniyle 24 ilçenin farklı mahalle ve sokaklarında elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu.

KESİNTİLER 9 SAATE KADAR SÜREBİLECEK

BEDAŞ tarafından yayımlanan programa göre kesintilerin süresi, yürütülecek çalışmanın niteliğine ve bölgeye göre değişiklik gösterecek. Bazı adreslerde elektrik kesintisinin 9 saate kadar devam edebileceği belirtildi.

Kesintiler ilçelerin tamamını aynı anda kapsamayacak. Çalışmaların gerçekleştirileceği belirli mahalle, cadde ve sokaklarda geçici olarak enerji verilemeyecek.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kesintinin başlayacağı ve sona ereceği saatlerle birlikte adres bazlı ayrıntıları BEDAŞ'ın resmi duyuru kanallarından kontrol etmeleri gerekiyor.

21 EYLÜL PAZARTESİ KESİNTİ YAŞANACAK İLÇELER

21 Eylül Pazartesi günü planlı elektrik kesintilerinin uygulanacağı ilçeler arasında Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Esenler, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu bulunuyor.

Bu ilçelerin belirlenen mahalle ve sokaklarında bakım ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden enerji verilecek.