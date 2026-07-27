İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin üç ilçesini kapsayan planlı su kesintisi duyurusunu yayınladı. Esenler ilçesi Yavuz Selim Mahallesi sınırlarında yer alan Münzevi–Bayrampaşa–Esenler isale hattında yapılacak iyileştirme ve esnek boru bağlantı parçası montaj çalışmaları nedeniyle su kesintisi uygulanacak.
12 SAAT SÜRECEK
İSKİ tarafından yapılan resmi açıklamaya göre planlı kesinti, 28 Temmuz 2026 Salı günü saat 09.00’da başlayacak ve 21.00’e kadar toplam 12 saat boyunca devam edecek.
Çalışmalar kapsamında su alamayacak bölge ve mahalleler şu şekilde listelendi:
Bayrampaşa: Yenidoğan, Orta, Altıntepsi, Vatan ve Terazidere mahalleleri.
Esenler: Namık Kemal, Davutpaşa, Yavuz Selim, Çifte Havuzlar, Mimar Sinan, Nene Hatun, Fevzi Çakmak ve Menderes mahalleleri.
Güngören: Gençosman ve Sanayi mahalleleri.