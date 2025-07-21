İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Çevre Sağlık Tesisleri Anonim Şirketi ve Eskişehir Tüp Bebek Özel Sağlık Hizmetleri Tarım ve Hayvancılık Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından açılan konkordato davasında 3 aylık geçici mühlet verilmesine karar verdi.

KONKORDATO KOMİSERLERİ ATANDI

Mahkeme, verilen geçici mühlet kapsamında, konkordato sürecini yönetmek ve denetlemek üzere 3 kişilik komiser heyeti görevlendirdi. Bu kapsamda Hüdai Bal, Dr. Mustafa Hakan Yılmaztürk ve Prof. Dr. İsmail Kayar, geçici konkordato komiserleri olarak atandı.

ALACAKLILAR İTİRAZ EDEBİLECEK

Geçici mühlet kararının ardından, konkordatoya itirazda bulunmak isteyen alacaklılara da yedi günlük süre tanındı. Mahkeme, bu süre içinde itirazlarını delilleriyle birlikte sunan alacaklıların, konkordato talebinin reddini talep edebileceğini duyurdu.

Konkordato ilan eden sağlık grubu, İstanbul’un yanı sıra farklı şehirlerde de özel sağlık yatırımlarıyla biliniyor. Uzun yıllardır sağlık sektöründe faaliyet gösteren kuruluşun JCI (Sağlık hizmetleri akreditasyonunda tanınmış küresel bir kuruluş) akreditasyonuna sahip altyapısı bulunuyordu.