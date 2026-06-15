İstanbul Anadolu Yakası'nın öne çıkan 5 yıldızlı tesislerinden Hilton İstanbul Kozyatağı satılarak Tülükoğlu Turizm Otelcilik bünyesine geçti.

Satış sürecinin, Tülükoğlu Turizm Otelcilik Yönetim Kurulu Başkanı Adem Tulu ve Ömer Tuluk tarafından yürütüldüğü ve tüm resmi işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte otelin yeni sahibine devredildiği belirtildi.

200 MİLYON DOLARLIK YATIRIMLA AÇILMIŞTI

2014 yılında yaklaşık 200 milyon dolarlık yatırımla kapılarını açan otel, İstanbul şehir otelciliğinin önemli markaları arasında yer alıyordu. Konumu, modern mimarisi ve yüksek kapasitesiyle özellikle iş dünyası, kongreler ve uluslararası etkinlikler için tercih edilen tesislerden biri olarak öne çıkıyordu.

Bu satın almayla birlikte Tülükoğlu Turizm Otelcilik’in portföyündeki 5 yıldızlı otel sayısı dörde yükseldi. Grup Ankara Alegria Business Hotel, Side Alegria Hotel, Mercure İstanbul Bomonti Hotel ve yeni eklenen Hilton İstanbul Kozyatağı ile faaliyetlerini sürdürüyor.