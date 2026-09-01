İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre Ağustos'ta aylık enflasyon yüzde 1,66, yıllık enflasyon 34,96'ya geriledi.

İTO verilerine göre İstanbul'da Ağustos'ta perakende fiyatlarda aylık enflasyon yüzde 1,66 oldu. Önceki ay enflasyon aylık yüzde 2,06 olmuştu.

Perakende fiyatlarda yıllık enflasyon ise yüzde 34,96 oldu, önceki yüzde 35,20'ydi.

Bir önceki aya göre en yüksek aylık fiyat artışı yüzde 9,77 ile sağlık harcama grubunda, en yüksek azalışı ise yüzde 0,66 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu.

Ulaştırma grubunda yüzde 4,42, haberleşmede yüzde 3,69, eğlence ve kültürde yüzde 2,50, konutta yüzde 2,01, ev eşyasında yüzde 1,60, lokanta ve otellerde yüzde 1,54, eğitim grubunda yüzde 1,47, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,30, çeşitli mal ve hizmetler grubunda yüzde 1,03, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,77 artış izlenirken, giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 0,66 azalış oldu.