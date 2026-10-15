İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış Kocaeli'de de etkisini sürdürdü. Olumsuz hava koşulları nedeniyle harekete geçen Kocaeli Valiliği, meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 16 Ekim Cuma günü eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

VALİLİKTEN SAĞANAK AÇIKLAMASI

Valilik tarafından yapılan açıklamada, yağışların kent genelinde etkisini azalarak da olsa sürdürmesinin beklendiği belirtildi. Muhtemel olumsuzlukların, ulaşımda yaşanabilecek aksamaların ve su baskınlarının önüne geçilmesi amacıyla tatil kararı alındığı bildirildi.

BAZI KAMU PERSONELİ İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

Eğitime ara verilmesi kararının yanı sıra, hizmeti zorunlu olan çalışanlar hariç olmak üzere gaziler ve malul gaziler, hamile ve engelli personel ile kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlilerinin idari izinli sayılacağı duyuruldu. Ayrıca rehabilitasyon merkezi, anaokulu ve kreşe giden ya da 10 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın kamu çalışanlarının da 16 Ekim Cuma günü idari izinli olacağı belirtildi.