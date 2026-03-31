İstanbul'da pazar günü öğle saatlerinde başlayarak bugün sabah saatlerine kadar aralıklarla devam eden sağanak yağışlar, şehrin birçok noktasında etkisini hissettirdi. Valilikten yapılan açıklamaya göre yağışlar en çok Ümraniye, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy, Beykoz, Bakırköy, Kartal ve Beylikdüzü ilçelerinde yoğunlaştı.
Valilik koordinasyonunda, Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü verileri doğrultusunda yürütülen çalışmalarda geniş çaplı bir ekip sahada yer aldı.
YÜZLERCE VAKA KAYDEDİLDİ
Yağış süresince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne vatandaşlardan toplam 670 ihbar ulaştı. Şiddetli rüzgar ve yoğun yağışa rağmen kentteki havalimanlarında herhangi bir uçuş iptali gerçekleşmedi. Benzer şekilde İDO, BUDO ve Şehir Hatları deniz ulaşım seferleri de hava koşullarından etkilenmeden planlandığı gibi devam etti.
Ekiplerin kent genelinde müdahale ettiği olumsuzlukların bilançosu ise şu şekilde açıklandı:
375 su baskını
26 ağaç devrilmesi
18 toprak kayması
16 duvar çökmesi
2 mahsur kalma