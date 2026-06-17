Yaz mevsimiyle birlikte plajlardaki yoğunluk artarken, Sağlık Bakanlığı yerel bazda gerçekleştirdiği deniz suyu analiz sonuçlarını yayınladı. Yüzme Suyu Takip Sistemi verilerinde, İstanbul'un farklı ilçelerinde yer alan bazı plajların mikrobiyolojik parametreler açısından risk teşkil ettiği ve su kalitesinin alt sınırda kaldığı görüldü.

Uzmanlar, "zayıf" kalitedeki sularda yüzmenin başta enfeksiyon riski olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, vatandaşların bakanlık verilerini takip etmelerini öneriyor.

SU KALİTESİ "ZAYIF" OLARAK BELİRLENEN 7 PLAJ

Bakanlığın son analiz raporlarına göre İstanbul'da girilmesi önerilmeyen ve "zayıf" kalite sınıfında yer alan plajlar ilçelerine göre şu şekildedir:

Sarıyer: Demirciköy Uzunya Plajı

Sarıyer: Gümüşdere Plajı

Sarıyer: Kısırkaya Plajı

Beykoz: Riva Plajı

Beylikdüzü: West İstanbul Marina Plajı

Bakırköy: Yeşilköy Polis Merkezi Önü

Bakırköy: Yeşilköy International Hospital Önü

YÜZME SUYU KALİTESİ NASIL TAKİP EDİLİYOR?

Sağlık Bakanlığı, yüzme sezonu boyunca düzenli aralıklarla deniz suyundan numuneler alarak laboratuvar ortamında incelemektedir.

Analizlerde suyun içindeki bakteri oranları ve kirlilik durumları kontrol edilerek plajlar; "mükemmel", "iyi", "yeterli" ve "zayıf" olmak üzere 4 farklı kategoride sınıflandırılmaktadır.

Vatandaşlar, güncel plaj durumlarına Sağlık Bakanlığı'nın resmi Yüzme Suyu Takip Sistemi web sitesi üzerinden erişebilmektedir.