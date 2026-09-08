Megakent İstanbul’da yaşayan yüz binlerce Sivaslının gizli başkenti sonunda ortaya çıktı. Nüfusuyla Sivas’ı adeta İstanbul’a taşıyan hemşehrilerin en yoğun yaşadığı yer belli oldu. Verileri görenlerin gözlerine inanamadığı o ilçe, sokaklarından kültürüne kadar adeta "Yeni Sivas" unvanını aldı.

İSTANBUL'UN BU İLÇESİ YENİ SİVAS OLDU

İstanbul'un en kalabalık noktalarından biri olan Bağcılar, Sivaslı nüfusunun açık ara en yüksek olduğu yer olarak listede 1 numaraya yerleşti. Adeta Sivas'ın bir ilçesi gibi hareket eden Bağcılar, hemşehri dernekleri ve mahalle kültürüyle "Yeni Sivas" unvanını sonuna kadar hak ediyor.

EN ÇOK SİVASLILARIN YAŞADIĞI İLÇELER

Sivaslıların adeta yeni bir şehir kurduğu, nüfusun çığ gibi büyüdüğü diğer ilçeler ise şöyle sıralandı:

Bağcılar: İstanbul'daki Sivaslıların ana merkezi; tabelasından kültürüne tam anlamıyla "Yeni Sivas".

Ümraniye: Anadolu Yakası'nın Sivas temsilcisi, en kalabalık ikinci nokta.

Pendik: Yerleşim ve iş imkanlarıyla Sivaslı ailelerin akın ettiği merkezlerden.

Kağıthane: Yıllardır değişmeyen Sivas göçünün Avrupa Yakası'ndaki en güçlü kalesi.

Sultangazi: Mahalle yaşamıyla Sivas kültürünü birebir yaşatan bir diğer ilçe.