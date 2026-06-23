İstanbul’un en önemli ticaret ve turizm merkezlerinden biri olan Kapalıçarşı, yıl boyunca oldukça yüksek bir ziyaretçi trafiğine ev sahipliği yapıyor. Günlük ziyaretçi sayıları, normal günler, hafta sonları ve özel dönemler arasında önemli farklılıklar gösteriyor.

Normal günlerde Kapalıçarşı’ya gelen ziyaretçi sayısının ortalama 350 ila 400 bin kişi arasında olduğu belirtiliyor. Haftanın özellikle hafta sonu günlerinde ise ziyaretçi sayısında belirgin bir artış yaşanıyor ve günlük girişler 700 ile 800 bin kişiye kadar çıkabiliyor.

ÖZEL DÖNEMLERDE 4 MİLYONA KADAR ÇIKIYOR

Özel dönemlerde ise Kapalıçarşı’daki yoğunluk çok daha yüksek seviyelere ulaşıyor. Bayram günleri ve Paskalya dönemi gibi turizmin ve hareketliliğin arttığı zaman dilimlerinde günlük ziyaretçi sayısının 2,5 milyon ile 4 milyon arasında değiştiği ifade ediliyor. Bu dönemlerde çarşı, hem yerli hem yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle olağanüstü bir kalabalığa sahne oluyor.

ÇATI BÖLÜMÜNDE KONTROLLÜ ZİYARET

Kapalıçarşı’da son yıllarda düzenlemelerle birlikte ziyaretçilere açılan çatı bölümü de dikkat çekiyor. Bu alana günlük yaklaşık 300 kişi kabul ediliyor. Ziyaretler, düzenin korunması amacıyla 10’ar kişilik küçük gruplar halinde gerçekleştiriliyor.

Çatı turu, kontrollü bir şekilde planlanarak ziyaretçilerin belirli bir sıra ve güvenlik düzeni içinde alana çıkmasına imkân tanıyor. Bu sınırlı kapasite, hem alanın korunmasını hem de ziyaret deneyiminin daha düzenli şekilde gerçekleşmesini sağlıyor.