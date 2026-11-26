Balkanlar’da kırsal nüfusun hızla büyük şehirlere ve Batı Avrupa’ya göç etmesiyle birlikte, Türkiye sınırının hemen ötesindeki birçok köyde sessizlik hakim oldu. Bu tabloyu tersine çevirmek isteyen yerel yönetimler ve Avrupa Birliği kırsal kalkınma fonları, sınır hattındaki yerleşim yerlerini yeniden cazibe merkezi haline getirmek için dikkat çeken destek programlarını hayata geçirdi.

İSTANBUL'DAN ARABAYLA SADECE 3 SAAT MESAFEDE

Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı’ndan geçildikten hemen sonra başlayan Bulgaristan’ın Malko Tırnovo (Tırnovacık) ve Istranca (Strandzha) Dağları eteklerindeki köyler, İstanbul'a olan yakınlığıyla dikkat çekiyor. Doğal güzellikleri ve ormanlarıyla bilinen bu bölgede azalan genç nüfusu artırmak amacıyla yeni yerleşimcilere ve girişimcilere yönelik maddi teşvikler sunuluyor.

YERLEŞİP İŞ KURANA 1 MİLYON TL'YE VARAN HİBE

Bulgaristan Kırsal Kalkınma Programı ve yerel kalkınma grupları (LAG) aracılığıyla yürütülen destekler kapsamında, bölgedeki köylerde ikamet ederek ekonomik faaliyet başlatan kişilere 25 bin Euro’ya (yaklaşık 1 milyon TL) kadar geri ödemesiz finansman desteği sağlanabiliyor. Teşvik paketinin özellikle organik tarım, arıcılık, eko-turizm (konuk evi) ve geleneksel üretim alanlarında proje sunan yerleşimcilere öncelik tanıdığı belirtiliyor.

UYGUN FİYATLI ARAZİ VE EV FIRSATLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Nakit hibe programlarının yanı sıra nüfusu iyice azalan bu sınır köylerinde metruk durumdaki köy evleri ve tarım arazileri de Avrupa standartlarının çok altında fiyatlarla alıcı buluyor. Bölge belediyeleri, köylere kalıcı olarak yerleşip eski yapıları restore eden ve bölgede yaşamını sürdüren ailelere bürokratik süreçlerde ve altyapı hizmetlerinde çeşitli kolaylıklar sağlıyor.

BAŞVURU İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Söz konusu hibe ve destek programlarından yararlanabilmek için başvuru sahiplerinin Avrupa Birliği vatandaşı olması veya Bulgaristan'da yasal oturum/şirket kurma hakkına sahip bulunması gerekiyor. Ayrıca hibe alınabilmesi için belirlenen köyde fiilen ikamet edilmesi ve sunulan küçük ölçekli iş projesinin onaylanarak en az birkaç yıl boyunca bölgede sürdürülmesi şartı aranıyor.