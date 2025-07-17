Ankara Araştırma ve Danışmanlık'ın Haziran 2025 Araştırma verilerine göre; İstanbul'un olası genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı anketleri belli oldu.

İstanbul'da yapılan Temmuz 2025 Milletvekili Genel Seçim anketinde CHP'nin birinci parti olduğu görüldü.

CHP 25 İLÇEDE BİRİNCİ PARTİ

2023'e göre CHP'de 7 puanlık oy artışı görülürken AKP'de ise 5.5 puan gerileme var.

25 ilçede CHP'nin, 14 ilçede ise AKP'nin birinci parti olması muhtemel görünürken sonuçlar ise şöyle:

CHP yüzde 35,29

AKP yüzde 30,07

DEM yüzde 8,01

Zafer yüzde 5,83

MHP yüzde 5,71

YRP yüzde 5,26

İYİ Parti yüzde 3,54

TİP yüzde 2,78

Diğer yüzde 3,51

İşte ilçe-ilçe genel seçim anket sonuçları:

İSTANBUL 'İMAMOĞLU' DİYOR

Olası bir Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na oy veririm diyenler yüzde 60,50, Erdoğan diyenlerin oranı ise yüzde 39,50 oldu.

Cumhurbaşkanlığı seçim simülasyonuna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'un 39 ilçesinin sadece dördünde birinci çıktığı görüldü. Kalan 35 ilçede ise tercih İmamoğlu'ndan yana oldu.

İşte İstanbul'da ilçe ilçe Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: