İstanbul Valiliği, İstanbul Havalimanı’na ait liman bölgesinde gerçekleştirilecek dip tarama çalışmalarında çıkarılacak malzemenin satışa sunulacağını duyurdu. Açıklamaya göre, liman içindeki dip taraması sonucunda 1 milyon metreküp malzeme çıkarılacak ve bu malzeme ihale yoluyla satılacak.

Resmî Gazete’de yayımlanan ihale ilanına göre, satışa konu malzemenin tahmini bedeli KDV hariç 97 milyon 553 bin 382 lira olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyenlerden 2 milyon 926 bin 601 lira tutarında geçici teminat alınacak. İhale, 15 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.00’da İstanbul Valiliği Ek Hizmet Binası’nda (Vatan Caddesi) gerçekleştirilecek.

DİP TARAMASI NEDİR?

Dip taraması; deniz, göl, kanal gibi su yollarında biriken malzemenin temizlenmesi ve su derinliğinin artırılması amacıyla yapılan kazı işlemi olarak tanımlanıyor. Bu işlem; sermaye taraması, arazi ıslahı, bakım, balıkçılık faaliyetleri, inşaat malzemesi temini, kirletici maddelerin temizlenmesi ve sel-taşkın önleme gibi farklı amaçlarla yapılabiliyor.

İstanbul Havalimanı’ndaki çalışma ile hem liman bölgesinin daha işlevsel hale getirilmesi hem de çıkarılan malzemenin ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.