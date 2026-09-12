6 Şubat depremlerinin ardından deprem gerçeği yeniden gündeme gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Hızlı Tarama çalışmaları kentteki yapı stokunun durumunu ortaya koydu.

40 BİN BİNANIN YARISI RİSKLİ

Vatandaşların başvuruları üzerine Temmuz 2020 ile Temmuz 2026 arasında 40 bin bina incelendi. Bu binaların 10 bin 432’sinin yüksek, 8 bin 368’inin ise çok yüksek riskli olduğu belirlendi. Böylece incelenen yapıların yaklaşık yarısının D ve E sınıfında, yani yüksek veya çok yüksek riskli olduğu ortaya çıktı.

İBB verilerine göre riskli yapıların çoğu 1999 öncesinde inşa edildi. Şimdiye kadar öncelikli 2 bin 330 binanın yıkımı gerçekleştirilirken, 612 bina için de resmi işlem başlatıldı. Bu binaların yıkılmasıyla 28 bin 263 bağımsız birimin dönüşüme alınması ve yaklaşık 100 bin kişinin tahliye edilmesi planlanıyor.

EN RİSKLİ 4 İLÇE

İBB’nin 39 ilçeyi kapsayan verilerinde en yüksek risk oranı yüzde 19,07 ile Avcılar’da görüldü. Avcılar’ı yüzde 14,59 ile Zeytinburnu, yüzde 8,34 ile Bağcılar ve yüzde 7,82 ile Küçükçekmece takip etti.

Karar'dan Selin Işık'ın haberine göre Fatih yüzde 5,65, Esenyurt yüzde 5,30, Bahçelievler yüzde 5,03, Silivri yüzde 3,79, Bakırköy yüzde 3,40 ve Esenler yüzde 3,27 ile sıralandı. Buna karşılık Şile’de risk oranı yüzde 0, Çekmeköy’de yüzde 0,06, Beykoz’da yüzde 0,08 olarak kaydedildi. Hızlı Tarama için toplam 173 bin 189 başvuru yapılırken, en fazla talep Kadıköy’den, en az talep ise Sultanbeyli’den geldi.