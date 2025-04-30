Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul’un zemin yapısı ve deprem riskine ilişkin “jeofizik harita”yı sosyal medya hesabından yayımladı.

Haritada, kentin yerleşim alanları deprem anındaki zemin tepkisi ve yapılaşmaya uygunluklarına göre renklerle sınıflandırıldı.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bina yıkımlarının yüzde 65’inin zeminden, yüzde 35’inin ise yapıdan kaynaklandığını belirtti.

“Çözüm; sağlam yerde, sağlam yapı” diyerek uyarıda bulundu.

HANGİ RENK NE ANLAMA GELİYOR?

Ercan’ın paylaştığı haritada renkler ne anlama geliyor?

Lacivert bölgeler en sağlam ve güvenli yerler olarak gösteriliyor.

Yeşil renkli alanlar ise dayanıklı ve güvenli olarak tanımlanıyor.

Sarı renkli bölgeler dayanıksız ve güvensiz,

Kahverengi alanlar ise en riskli, en güvensiz yerler olarak dikkat çekiyor.

Vatandaşlara haritada kendi yapılarını ve bulundukları semtleri inceleme çağrısı yapan Prof. Dr. Ercan, “Haritada yapınızın yerini bulup değerlendirin. Paylaşın ki herkes yararlansın” ifadelerini kullandı.