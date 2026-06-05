Rönesans Gayrimenkul, İstanbul Optimum Premium Outlet Alışveriş Merkezi'nin dolaylı tek mülkiyetini elde etmek üzere harekete geçti. Şirket Yönetim Kurulu'nun 3 Haziran 2026 tarihinde aldığı karar doğrultusunda, hâlihazırda yüzde 50 ortaklığı bulunan Feriköy Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kalan yüzde 50'lik payını satın almak üzere resmi sözleşme imzalandı.

REKABET KURULU ONAYI BEKLENİYOR

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, söz konusu hisseler Euro Crescent Private Limited şirketinden devralınacak. Pay devir sözleşmesi imzalanmış olmakla birlikte, hisselerin resmi devri henüz gerçekleşmedi.

Sürecin tamamlanarak Rönesans Gayrimenkul'ün ortaklık payının yüzde 100'e ulaşması, Rekabet Kurulu’nun vereceği izne bağlı bulunuyor. Kurul onayının ardından, daha önce ortak yönetim altında bulunan Optimum AVM'nin tek sahibi Rönesans Gayrimenkul olacak.

PORTFÖY VE GELİR BÜYÜMESİ HEDEFLENİYOR

Şirket tarafından yapılan resmi açıklamada, satın alma hamlesinin stratejik ve finansal önemine dikkat çekildi. Açıklamada, "Alışveriş merkezinin tamamının Şirketimize ait olacak olması portföyümüzün ve gelirimizin büyümesi açısından büyük önem taşımaktadır" ifadesine yer verildi. Rekabet Kurulu'na yapılacak izin başvurusunun ardından sürecin sonucu hakkında kamuoyuna ayrıca bilgilendirme yapılacağı bildirildi.