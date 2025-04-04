İBB Teftiş Kurulu tarafından İmamoğlu’nun talimatıyla AKP dönemine ilişkin başlatılan soruşturmada 34 yolsuzluk dosyasına yer verildi. Bunlardan birisi de Fatih’teki lunapark arazisindeki milyonluk kamu zararı oldu.

Fatih Vatan Caddesi’ndeki eski lunapark arazisinin altından Ankara’da 801 milyon dolar harcanıp hurda yığını haline gelen Ankapark gibi kamu zararı çıktı. İBB raporuna göre, İBB eski Başkanı Kadir Topbaş’ın FETÖ davasında yargılanan damadı Ömer Faruk Kavurmacı’nın ortak iş aldığı AKP’ye yakın Ömer Saçaklıoğlu’nun sahibi olduğu Metal Yapı Konut Şirketi, 2011’de 25 milyon liraya aldığı 6 bin 348 metrekarelik araziyi, 2017’de İBB’ye 429 milyon 733 bin TL’ye sattı. İBB bu arazide imar değişikliğine gitti. Buna rağmen arazi Topbaş döneminde ve 2021 yılında güncel değeri hesaplanıp 73 milyon 224 bin 900 TL’ye geriledi.

4 MİLYAR TL BUHAR OLDU

İBB yetkilileri, arazinin İBB tarafından satın alındığı 2017 yılında 116 milyon 870 bin 709 dolara mal edildiğini, 2021 yılında ise arazinin değerinin 10 milyon 381 bin 945 dolar olduğunu yani araziden 4 yılda 106 milyon 488 bin dolar zarar edildiğini hesapladı. Güncel kurla hesaplandığında lunapark arazisinden edilen zarar 4 milyar 50 milyon TL oldu. Araziyi İBB’ye satan Metal Yapı şirketi de tanıdık çıktı. Şirket, İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ile ortak iş yapmasıyla biliniyor.

İBB raporunda, “Sonuç olarak; Belediye Başkanlığımızca satın alınarak ödemesi yapılan mezkûr taşınmazların alım gerekçesinin bulunmaması, alındıktan sonra imar planlarının değiştirilmesi ve ilk tespitler birlikte değerlendirildiğinde, birilerinin özel çıkarına Büyükşehir Belediyemizin zarara uğratılmış olduğu anlaşılmıştır” ifadesine yer verildi. Bu konuda hazırlanan dosyaya İçişleri Bakanlığınca 2020 yılında el konuldu ancak bir işlem yapılmadı.