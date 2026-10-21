Geçtiğimiz yıl yaşanan aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle verimsiz bir dönem geçiren Türkiye’nin önemli mantar merkezlerinden Istranca Ormanları, bu yıl zamanında düşen mevsim yağışlarıyla birlikte yeniden canlandı. Özellikle ağustos sonu ve eylül dönemindeki kuraklığın ardından gelen yağmurlar, bölgedeki mantar popülasyonunda ciddi bir artış sağladı. Başta bolet ve padişah mantarı olmak üzere toplanan ürünler, bölge halkı için önemli bir gelir kapısı haline geldi.

BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİNE İHRAÇ EDİLİYOR

Istranca Ormanları'ndan toplanan kaliteli mantarlar, başta İtalya, Fransa ve Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor. Toplayıcılar günde ortalama 10 ila 15 kilo mantar toplayarak aile bütçelerine katkı sağlarken; piyasada birinci kalite mantarlar 500 liradan, ikinci kalite mantarlar ise 100 liradan alıcı buluyor.

“GÜNDE 500 KİLO TOPLUYORUZ”

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde 26 yıldır mantar toptancılığı yapan Necati Mert, "Günde 400-500 kilo alıyoruz, dolayısıyla bu sene iyi. Geçen sene 20-30 kilolarda kalıyorduk, fazla mantar yoktu. Ama yağıştan sonra arttı kilo olarak” açıklamasında bulundu.

Mantarın kullanım alanları ve ihraç süreçlerine de değinen Mert, "Bu yıl mantar yağmurlardan sonra biraz daha arttı. Bereketli bir ürün, köylülere bayağı bir faydamız oluyor. 500 liradan alış yapıyoruz. İkinci kalitesini 100 liradan alıyoruz. Padişah mantarını 400 liradan alıyoruz. Bu sene biraz daha fazla çıktı. Geçen sene bu kadar yoktu. Günde 400-500 kilo alıyoruz, dolayısıyla bu sene iyi. Geçen sene 20-30 kilolarda kalıyorduk. Fazla bir mantar yoktu. Ama yağıştan sonra daha da arttı kilo olarak"

İTALYANLAR VE FRANSIZLAR KAPIŞ KAPIŞ ALIYOR

Bunları genelde İtalyanlar, Fransızlar, İspanyollar, Avrupa ülkeleri alıyor diyen Mert, “Bulgarlar da geliyor ama onlar da o tarafa ihraç ediyorlar bizim gibi. Genelde bu kara kafa mantarını çok tercih ediyorlar. Padişah mantarı da iç piyasaya gidecek restoranlara. Genelde ikinci kalitelerini de çorbada kullanıyorlar. Küp şeklinde yapıyorlar, donduruyorlar" dedi.

TÜRKİYE’NİN HER YERİNDEN TOPLAMAYA GELİYORLAR

Mantarın yüksek ekonomik değeri, Saray, Kırklareli ve Edirne başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden çok sayıda insanı Istranca Ormanları'na çekiyor. Toplayıcı sayısındaki artışa ve günlük kazançlara dikkat çeken Necati Mert, "Bu yıl bayağı toplayıcı var. Hatta şu an bir tek bizim bölgede Istranca Ormanları'nda çıktığı için hem civar köylerden hem de dışarıdan gelenler var. Saraydan, Kırklareli'nden, Edirne'den her yerden geliyor insanlar” diye konuştu.

YAĞMURLA BİRLİKTE BEREKETİ ARTTI

Değerli bir mantar olduğu için para kazandırdığını belirten Mert, “İnsanlara katkımız oluyor yani. Bir kişi aşağı yukarı birinci kaliteden 5-10 kilo mantar toplayabiliyor. Yağmurdan önce daha azdı. Fakat yağmurdan sonra arttı. Artık 10-15 kilo getirenler var. Ciddi bir kazanç, çok güzel bir kazanç. 500 liradan alışımız var. Güzel para kazanıyor insanlar" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞIN YENİ GELİR KAPISI OLDU

Bölgeye her yıl mantar toplamak için gelen mahalle sakinlerinden Hanife Gündoğdu, "Bu yıl mantar yağmurdan sonra biraz oldu. Hem kazanç için hem de hobimiz için ormanlara her gün geliyoruz mantar topluyoruz. Geçen sene göre biraz daha fazla mantar var. Çok aşırı değil ama geçen yıla oranla tabi ki bu yıl mantar var. Fiyatlar ilk zaman iyiydi, biraz düştü şimdi. O da yağmur yağmasından dolayı. Çünkü mantar suyu çekti diye oldu" dedi.