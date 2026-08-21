Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Tekirdağ’da doğal gaz arama çalışmalarını genişletmeye hazırlanıyor. Proje kapsamında bir adet yeni sondaj kuyusu açılarak yer altındaki doğal gaz potansiyeli araştırılacak.

SONDAJIN ADRESİ BELLİ OLDU

TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülecek çalışma, Tekirdağ’ın Saray ilçesinde, Yuvalı Köyü Dumanca Yolu Üstü Mevkii’nde gerçekleştirilecek. AR/TPO/K/F19-b1-b4 numaralı ruhsat alanında planlanan sondaj kuyusuna “Saray-4” adı verilecek.

1.250 METRE DERİNLİĞE İNİLECEK

Proje kapsamında açılacak kuyuda yaklaşık 1.250 metre derinliğe kadar sondaj yapılması planlanıyor. Çalışmalar sırasında hidrolik çatlatma yöntemine başvurulmayacağı belirtilirken, sondaj faaliyetinin toplam yatırım bedelinin 7,2 milyon lira olması öngörülüyor.

DOĞALGAZ BULUNURSA ÜRETİM BAŞLAYACAK

Arama çalışmaları sonucunda doğalgaz rezervine ulaşılması halinde üretim aşamasına geçilecek. Sondaj öncesinde gerçekleştirilen değerlendirmelere göre kuyudan günlük maksimum 100 bin ila 150 bin metreküp arasında doğalgaz üretilebileceği tahmin ediliyor.