İstanbul'un dibinde Edirne'nin doğa harikası Saros Körfezi'nde sular çekilince kıyıya vuran gizemli deniz canlısı bölgede büyük şaşkınlık yarattı. Keşan sahillerinde yürüyüş yapan vatandaşların dalgaların arasında fark ettiği parlak mavi ve devasa yapı, cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. İlk bakışta ne olduğu anlaşılamayan canlının sırrı çok geçmeden ortaya çıktı.

İSTANBUL'UN DİBİNDE KIYIYA VURDU

Erikli köyü sahilinde su yüzeyinde beliren ve parlak rengiyle dikkat çeken canlı, deniz suyu sıcaklıklarındaki ani değişimler ve yön değiştiren güçlü dip akıntıları sebebiyle kıyıya kadar ulaştı. Kumsala yakın noktada hareketsiz duran ve görenleri hayrete düşüren canlının, deniz biyolojisinde "deniz ciğeri" olarak adlandırılan dev bir denizanası türü olduğu tespit edildi.

ÇAPI TAM 40 SANTİMETREYE ULAŞIYOR

Kıyıya vuran canlının boyutları incelemelerin ardından netlik kazandı. Yaklaşık 40 santimetre çapa sahip olan devasa denizanası, kubbe şeklindeki jelimsi gövdesi ve kalın uzantılarıyla görenleri ürküttü. Asıl vatanı Kızıldeniz olan, Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz ve Ege'ye yayılarak Saros'a kadar dayanan bu istilacı türün belirgin parlak mavi rengi tehlikenin boyutunu da gözler önüne serdi.

DOKUNANIN DERİSİNİ YAKIYOR

Bölge halkını ve tatilcileri yakından ilgilendiren kritik uyarı gecikmedi. Büyüleyici görüntüsüne rağmen bu türün hafif yakıcı etkiye sahip zehir barındırdığı bildirildi. Kıyıya vurmuş ya da ölmüş olsa dahi temas edilmesi halinde ciltte şiddetli yanma, yoğun kızarıklık ve ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabileceği vurgulanırken, sahilde bu canlıyla karşılaşanların kesinlikle çıplak elle dokunmaması gerektiği kaydedildi.