İstanbul'da sınırlı konut arzı, lokasyon avantajı, gelişmiş ulaşım ağı ve yüksek değer artışı beklentisi sunan bölgelerde ortalama konut fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Yüksek kira getirisi ve lüks projeleriyle öne çıkan 20 mahallede ortalama metrekare fiyatları 100 bin TL ile 250 bin TL bandında şekillendi.

ZİRVEDE BEBEK VE ETİLER YER ALDI

Gayrimenkul verilerine göre İstanbul'un metrekare bazında en pahalı adresi, 250 bin TL'yi aşan ortalama değerle Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek mahallesi oldu. Bebek'i 220 bin TL ortalama metrekare fiyatıyla Etiler ve 215 bin TL ile Emirgan takip etti. Anadolu Yakası'nın metrekare değeri en yüksek noktası ise 205 bin TL ortalamayla Kandilli olarak kayıtlara geçti.

İŞTE İSTANBUL'UN EN DEĞERLİ 20 MAHALLERİ

1. Bebek: 250.000+ TL/m²

2. Etiler: 220.000+ TL/m²

3. Emirgan: 215.000+ TL/m²

4. Kandilli: 205.000+ TL/m²

5. Nişantaşı: 200.000+ TL/m²

6. Arnavutköy (Beşiktaş): 190.000+ TL/m²

7. Levent: 185.000+ TL/m²

8. Suadiye: 175.000+ TL/m²

9. Caddebostan: 165.000+ TL/m²

10. Acarkent: 160.000+ TL/m²

11. Florya: 155.000+ TL/m²

12. Yeşilköy: 150.000+ TL/m²

13. Ataköy: 145.000+ TL/m²

14. Göktürk: 140.000+ TL/m²

15. Zekeriyaköy: 135.000+ TL/m²

16. Atakent: 125.000+ TL/m²

17. Bostancı: 115.000+ TL/m²

18. Fenerbahçe: 110.000+ TL/m²

19. Moda: 105.000+ TL/m²

20. Dragos: 100.000+ TL/m²