Tarihi dokusu, çok kültürlü geçmişi ve renkli mimarisiyle Fener ve Balat, hem kent sakinlerinin hem de yerli ve yabancı turistlerin İstanbul'daki ana gezi rotalarından biri haline geldi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan Fener ve Balat semtleri, tarihi konakları, ibadethaneleri ve sokak kültürüyle kentin öne çıkan alanları arasında yer alıyor. Haliç kıyısına kurulu bu tarihi yerleşimler, yüzyıllar öncesinden kalan mimari mirasını koruyarak yoğun ziyaretçi çekmeye devam ediyor.

FENER VE BALAT HANGİ TARİHİ DEĞERLERİ BARINDIRIYOR?

Fener ve Balat, farklı inanç ve kültürlerin yüzyıllar boyunca bir arada yaşadığı merkezler olarak biliniyor. Semt sınırları içerisinde kiliseler, sinagoglar, camiler ve geleneksel cumbalı evler yan yana bulunuyor. Taş kaplı dar sokakları ve korunan mimari yapısı, bölgeye özgün bir kentsel kimlik kazandırıyor.

BÖLGENİN SİMGESİ HALİNE GELEN YAPILAR HANGİLERİ?

Haliç siluetinde dikkat çeken kiremit kırmızısı mimarisiyle Fener Rum Lisesi, semtin en tanınan yapıları arasında başı çekiyor. Bunun yanı sıra Aya Yorgi Patrikhane Kilisesi ve Sveti Stefan Bulgar Kilisesi bölgenin kültürel mirasını simgeliyor. Kiremit Caddesi ile Merdivenli Yokuş çevresinde yer alan renkli binalar ise görsel açıdan en çok ziyaret edilen noktaları oluşturuyor.

BÖLGEYE ULAŞIM VE SOSYAL İMKANLAR NASIL SAĞLANIYOR?

Eski binaların restore edilerek yeniden kullanıma açılmasıyla birlikte semtte çok sayıda antikacı, sanat atölyesi ve kafe faaliyete geçti. Haliç kıyısı boyunca uzanan tramvay hattı, Eminönü, Karaköy ve Eyüpsultan gibi merkezlerden bölgeye erişimi kolaylaştırıyor. Artan turistik ilgililiğe rağmen sokaklardaki geleneksel mahalle yaşamı ve esnaf kültürü varlığını koruyor.