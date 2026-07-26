İstanbul'un en işlek metro hatları arasında yer alan M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda bir yolcunun Gayrettepe istasyonunda raylara düşmesi sonucu seferlerin gecikmeli yapıldığı bildirilid.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Gayrettepe İstasyonu’nda bir yolcunun ray hattına düşmesi nedeniyle araçlarımız Gayrettepe İstasyonu’nda durmamaktadır. Seferlerimiz Şişli-Mecidiyeköy ve Sanayi istasyonlarından aktarmalı ve gecikmeli olarak devam etmektedir."