İstanbul'un en işlek metro hatları arasında yer alan M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda bir yolcunun Gayrettepe istasyonunda raylara düşmesi sonucu seferlerin gecikmeli yapıldığı bildirilid. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Gayrettepe İstasyonu’nda bir yolcunun ray hattına düşmesi nedeniyle araçlarımız Gayrettepe İstasyonu’nda durmamaktadır. Seferlerimiz Şişli-Mecidiyeköy ve Sanayi istasyonlarından aktarmalı ve gecikmeli olarak devam etmektedir."

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