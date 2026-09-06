Marmara Belediyeler Birliği tarafından yürütülen araştırmada, İstanbul genelindeki mahallelerin yaşam kalitesi standartları mercek altına alındı. Eğitimden sağlığa, gelir düzeyinden kentsel altyapı, çevre ve afet direncine kadar 107 farklı göstergenin incelendiği çalışma sonucunda kentin en yaşanabilir ve en düşük puanlı bölgeleri tespit edildi.

İSTANBUL'UN YAŞAM KALİTESİ EN YÜKSEK MAHALLELERİ HANGİLERİ OLDU?

Araştırmanın zirvesinde, merkezi konumları ve yüksek gelir seviyeleriyle öne çıkan Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy mahalleleri yer aldı. Beşiktaş'a bağlı Levent Mahallesi 100 tam puan alarak birinci sıraya yerleşti.

İstanbul'da yaşam kalitesi en yüksek 10 mahalle şu şekilde:

Beşiktaş – Levent (100 puan) Şişli – Teşvikiye (95,5 puan) Şişli – Harbiye Kadıköy – Caddebostan Beşiktaş – Nisbetiye Kadıköy – Fenerbahçe Beşiktaş – Bebek Beşiktaş – Etiler Beykoz – Acarkent Şişli – Esentepe

YAŞAM KALİTESİ EN DÜŞÜK ÇIKAN MAHALLELER HANGİ İLÇELERDE YER ALDI?

107 gösterge üzerinden yapılan değerlendirmede listenin alt sıralarında ağırlıklı olarak kent merkezinin dışındaki ilçeler yer aldı. Sultanbeyli, Arnavutköy ve Pendik ilçelerinden birden fazla mahalle alt sıralarda gösterildi.

İstanbul'da yaşam kalitesi en düşük 10 mahalle ise şu şekilde belirlendi: