İstanbul’un en kalabalık noktalarından biri olan Mecidiyeköy metrobüs durağı, bu kez ölümle sonuçlanan bir şiddet olayına sahne oldu. Ekol TV’den Dilek Yaman Demir’in özel haberine göre; Olay, 60 yaşındaki işitme ve konuşma engelli Sezgin Gürsoy’un metrobüse binmek için durakta beklediği sırada meydana geldi.

'İSTEMEDEN ÇARPTI'

İddiaya göre Sezgin Gürsoy, durakta bekleyen lise öğrencisi ve babasına istemeden çarptı. Bu duruma sinirlenen 15 yaşındaki çocuk, Gürsoy’u itti. Dengesini kaybeden yaşlı adam yere düşerek başını beton zemine çarptı.

Olayı gören çevredekiler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Gürsoy ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Gürsoy, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ancak tüm çabalara rağmen, 3 aylık yaşam savaşını kaybetti.

KASTEN ÇARPTI SANDIM, HAFİFÇE İTTİRDİM

Sezgin Gürsoy’un vefatının ardından 15 yaşındaki lise öğrencisi polis tarafından gözaltına alındı. İfadesinde, “Önce bana sonra babama çarptı. Kasten yaptığını düşündüm, sadece hafifçe ittirdim. Yere düştü. Babamın tanık olarak dinlenmesini istiyorum,” dedi.

15 yaşındaki genç ifadesinin ardından adliyeye sevk edildiği ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin babasının ise tanık sıfatıyla ifadesine başvurulacağı belirtildi.

Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.