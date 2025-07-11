İstanbul’da etkisini artıran sıcak havalarla birlikte vatandaşlar sahil kenarları ve plajlara akın ediyor. Kadıköy Caddebostan sahilinde ise ender rastlanan bir olay yaşandı. İstanbulluların yoğunluk oluşturduğu cadde bostan sahilinde köpek balığı gören vatandaşlar, büyük şaşkınlık yaşadı.
YÜZENLER HIZLA KARAYA ÇIKTI
Olayın fark edilmesiyle birlikte denizde yüzen bazı kişiler hızla karaya çıkarken, sahildekiler kısa süreli panik yaşadı. Vatandaşların ihbarı üzerine sahil güvenlik ekipleri bölgeye gelerek inceleme başlattı.
Olay anına ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Görüntülerde, köpek balığının su yüzeyinde dolaştığı anlar net bir şekilde görülüyor.
Yetkililer, İstanbul kıyılarında köpek balıklarına nadiren rastlandığını belirterek, vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.
Caddebostan sahilinde kaydedilen bu görüntüler, yaz aylarında deniz güvenliği konusunu yeniden gündeme taşıdı.