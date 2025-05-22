İstanbul'daki kira fiyatları, rekor seviyeleri zorlamaya devam ediyor. Özellikle Sarıyer, Beşiktaş ve Kadıköy gibi popüler ilçelerde kiralar astronomik düzeylere çıkarken Endeksa verilerine göre kiralar bir önceki yıla göre yüzde 41,49 oranında artarken, ortalama kira bedeli 26 bin 490 liraya ulaştı.
Ekonomim'de yer alan habere göre, konut fiyatlarının en fazla arttığı ilçeler Zeytinburnu, Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler ve Avcılar oldu.
Değer artışının en düşük olduğu ilçeler ise Sarıyer, Eyüpsultan, Esenler, Sultangazi ve Kağıthane olarak belirlendi.
Öte yandan, İstanbul’da kiraların en yüksek olduğu mahalleler de belli oldu.
İşte kiraların en yüksek olduğu mahalleler...
- Karaağaç - Büyükçekmece
Ortalama Konut Kirası: 203.225 TL
- Ömerli - Çekmeköy
Ortalama Konut Kirası: 164.198 TL
- Kumköy - Sarıyer
Ortalama Konut Kirası: 139.134 TL
- Caddebostan - Kadıköy
Ortalama Konut Kirası: 96.406 TL
- Harbiye - Şişli
Ortalama Konut Kirası: 90.257 TL
- Basınköy - Bakırköy
Ortalama Konut Kirası: 88.681 TL
- Göktürk Merkez - Eyüpsultan
Ortalama Konut Kirası: 79.510 TL
- Konaklar - Beşiktaş
Ortalama Konut Kirası: 61.266 TL
- Ataköy 2-5-6. Kısım - Bakırköy
Ortalama Konut Kirası: 57.522 TL
- Fatih Sultan Mehmet - Ümraniye
Ortalama Konut Kirası: 56.515 TL