İstanbul'daki kira fiyatları, rekor seviyeleri zorlamaya devam ediyor. Özellikle Sarıyer, Beşiktaş ve Kadıköy gibi popüler ilçelerde kiralar astronomik düzeylere çıkarken Endeksa verilerine göre kiralar bir önceki yıla göre yüzde 41,49 oranında artarken, ortalama kira bedeli 26 bin 490 liraya ulaştı.

Ekonomim'de yer alan habere göre, konut fiyatlarının en fazla arttığı ilçeler Zeytinburnu, Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler ve Avcılar oldu.

Değer artışının en düşük olduğu ilçeler ise Sarıyer, Eyüpsultan, Esenler, Sultangazi ve Kağıthane olarak belirlendi.

Öte yandan, İstanbul’da kiraların en yüksek olduğu mahalleler de belli oldu.

İşte kiraların en yüksek olduğu mahalleler...